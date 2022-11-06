Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 gram bonzai, 100 gr metamfetamin, 3 gram kubar esrar ve bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda hakkında işlem yapılan 6 şüpheliden 2’si ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 3’ü ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.