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Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Zonguldak’ta polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 13.08.2022, 17:41
Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Zonguldak’ta polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kozlu ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından (3) şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonda 181 gram uyuşturucu madde, 59 adet kenevir bitkisi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

S.K, P.A. ve S.K. isimli şüpheli şahıslar Uyuşturucu veya Uyarı Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen S.K, P.A. ve S.K. isimli şüpheli şahıslar mahkeme tarafından Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak Suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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