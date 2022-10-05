Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadelede Çaycuma ilçesinde bir şüphelinin ev ve eklentilerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan arama neticesinde; 160 gram Skunk Maddesi, 31 kök Skunk bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adliyeye sevk edilen şüpheli; adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.