Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Devrek ilçesinde 2 şahsın ev ve eklentilerinde arama kararına istinaden arama yapıldı. Aramada 500 gram bonzai, 7 gram kubar esrar, bir adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet av tüfeği fişeği ve bir adet bıçak ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen iki şüpheli şahıstan bir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.