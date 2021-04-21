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Zonguldak’ta uyuşturucu madden kullanan 2 kişi yakalandı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde uyuşturucu madde kullanan 2 kişi ekipler tarafından yakalandı.

Asayiş 21.04.2021, 22:11
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Zonguldak’ta uyuşturucu madden kullanan 2 kişi yakalandı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde uyuşturucu madde kullanan 2 kişi ekipler tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek ilçesi Nizamlar köyünde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; C.H.(38) ve N.B.(33) isimli şahısların uyuşturucu madde kullandıkları bilgisi alınması üzerine harekete geçti. C.H. ve N.B. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada 2 gram kağıda sarılı vaziyette, 1 gram da sigaraya sarılı vaziyette olmak üzere toplam 3 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem başlatıldı.
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