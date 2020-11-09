Son Dakika
Zonguldak’ta trafik ve polis ekiplerinden denetim
ZONGULDAK EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİS VE TRAFİK EKİPLERİ TARAFINDAN 2- 8 KASIM TARİHLERİ ARASINDA DENETİM GERÇEKLEŞTİ. DENETİMDE 12 BİN 703 ARAÇ VE SÜRÜCÜ DENETLENİRKEN BİN 486 KİŞİYE CEZA YAĞDI.
Asayiş 09.11.2020, 17:34
2
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü polis ve trafik ekipleri tarafından 2-8 Kasım tarihleri arasında denetim gerçekleşti. Denetimde 12 bin 703 araç ve sürücü denetlenirken bin 486 kişiye ceza yağdı.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü polis ve trafik ekipleri tarafından 2- 8 Kasım tarihleri arasında il genelinde denetim gerçekleşti. Trafik denetimlerinde 6 bin 724 adet araç ve 5 bin 979 sürücü polisleri tarafından denetlendi. Denetimlerde; alkol limitlerini aşan 30 sürücüye, hız limitlerini aşan ile 629 araca, emniyet kemeri takmayan 41 sürücü ve yolcu olmak üzere toplamda bin 486 araç ya da sürücüye ihlal ve kusurlarından dolayı cezai işlem uygulandı.
15°
az bulutlu