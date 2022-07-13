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Zonguldak’ta trafik kazası: 8 yaralı

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Asayiş 13.07.2022, 18:38
Zonguldak’ta trafik kazası: 8 yaralı

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak-Ankara Karayolunda Şahintepe mevkiinde meydana geldi. C.Ç.’nin kullandığı otomobil, yol ayrımında H.T. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan H.T., C.T., C.Ç., E.Ç ve A.E. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaşanan olayın üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgeye gelen ekipler tarafından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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