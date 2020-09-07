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Zonguldak’ta trafik kazası: 2 yaralı
ZONGULDAK'IN DEVREK İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ HAFİF YARALANDI.
Asayiş 07.09.2020, 15:30
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Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.
Zonguldak’ın Devrek İlçesi Yeni Terminal Kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, A.C. idaresindeki 26 ADB 561plakalı aracın kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda seyir halindeki 67 AAH 629 motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada çift taraflı yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü E.T. ve arkadaşı V.U. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralıları tedavilerinin ardından ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
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