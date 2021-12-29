Zonguldak’ta trafik kazası: 2 yaralı

Zonguldak’ın Çaydegirmeni beldesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Devrek-Ankara yolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. (46) iradesindeki 67 ACJ 070 plakalı Ford marka araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek S.K. (41) yönetimindeki 74 AG 925 plakalı Renault marka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 50 metre sürüklenen otomobil park halindeki Tofaş marka araca çarparak durabildi. Kazada sürücü S.K. ve diğer aracın sürücüsü M.C. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan araçların çekilmesiyle ve Karayolları ekiplerinin bölgeyi temizlemesiyle yol trafiğe tekrardan açıldı.