Zonguldak’ta trafik kazası: 2 yaralı

Zonguldak’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gökçebey ilçesi girişinde meydana geldi. Yüksel Ş. idaresindeki 67 YA 975 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarındaki duvara çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yüksel Ş. ve araçta bulunan diğer yaralı Zeynep A. ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.