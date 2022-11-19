Zonguldak’ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Zonguldak’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak-Ankara karayolu mevkisinde meydana geldi. Ayhan A., 16 YB 731 plakalı aracı ile Zonguldak istikametinde ilerlediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç takla atarak yolun sol şeridinde durabildi. Kazada araç şoförü Ayhan A., araçta yolcu olarak bulunan Muhammer Umut A. ve Rümeysa D. yaralandı. Ağır yaralanan 38 yaşındaki Zehra Aydın ise kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.