banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in ifadesi ortaya çıktı
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in ifadesi ortaya çıktı
Erdoğan'ın Süleyman Soylu kararı ortaya çıktı
Erdoğan'ın Süleyman Soylu kararı ortaya çıktı
Adalet Bakanlığı'ndan Adnan Oktar açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan Adnan Oktar açıklaması
Sedat Peker'den 8. video: Reşat Hacıfazlıoğlu ile görüştüm
Sedat Peker'den 8. video: Reşat Hacıfazlıoğlu ile görüştüm

Zonguldak’ta tersanede yangın

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Tersaneler bölgesinde çıkan yangın, alevler gemilere sıçramadan söndürüldü.

Asayiş 25.05.2021, 20:13
Zonguldak’ta tersanede yangın

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Tersaneler bölgesinde çıkan yangın, alevler gemilere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Tersaneler bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalışanların kaynak yaptığı sırada kıvılcımların hurdalık alanda yığılı bulunan lastiklere sıçraması sonucu yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Alevleri gören vatandaşlar panik yaşarken, yangın bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın ile birlikte siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, alevlerin yapım aşamasında olan gemilere sıçramasını önleyerek yangını kontrol altına aldı.
Yorumlar (0)
18°
açık