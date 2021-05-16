Zonguldak’ta tam kapanmanın son gününde sessizlik hakim

Zonguldak’ta tam kapanma sürecinin son gününde kent merkezinde sessizlik hakim oldu. Ekipler oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini sürdürdü.

29 Nisan saat 19.00 ila 17 Mayıs 05.00 saatleri arasında uygulanan tam kapanma sürecinin son gününde kent merkezinde sessizlik hakim oldu. Korona virüs vakalarının günlük 500’lerden 100’e düştüğü kentte vatandaşlar alınan tedbirlere uyum sağladı. Belirtilen saatlerde ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkan vatandaşların ardından sokaklar adeta sessizliğe büründü. Emniyet ve jandarma ekipleri tam kapanma sürecinde HES kodu, maske ve mesafe denetimlerinin yanı sıra görev izin belgesi ve seyahat izin belgesi gibi denetimlerini gerçekleştirdi. Tam kapanma sürecinde gerçekleştirilen denetimlerle yakalaması bulunan şüpheliler de ekiplerden kaçamadı.

Tam kapanma süreci 17 Mayıs günü sabah 05.00 itibarıyla sona erecek.