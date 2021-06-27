banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TGC, Veyis Ateş’i üyelikten çıkarma kararı aldı
TGC, Veyis Ateş’i üyelikten çıkarma kararı aldı
TYT soruları çalındı mı? Sınav iptal edilecek mi?
TYT soruları çalındı mı? Sınav iptal edilecek mi?
'Yüksek yerde tanıdığım var' diyen şimdi yandı
'Yüksek yerde tanıdığım var' diyen şimdi yandı
Sedat Peker'den Atatürk paylaşımı
Sedat Peker'den Atatürk paylaşımı

Zonguldak’ta son kısıtlamada sokaklarda sessizlik hakim

Zonguldak’ta hafta sonu son kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Asayiş 27.06.2021, 14:26
Zonguldak’ta son kısıtlamada sokaklarda sessizlik hakim

Zonguldak’ta hafta sonu son kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son kabine toplantısı sonrası 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamalarının tamamen kaldırılacağı açıklamasının ardından Zonguldak’ta hafta sonu son kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Hafta sonu kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı. Cumartesi akşamı 22.0’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi sabah 05.00 itibarıyla sona erecek. Kısıtlamalar ise 1 Temmuz’da tamamen kaldırılacak.

Bazı vatandaşlar ihtiyaçları için yürüme mesafesindeki iş yerlerine giderek alışveriş yaptı. Genelgede kısıtlamadan muaf olan iş yerleri belirtilen saatlerde hizmet veriyor.
banner486
Yorumlar (0)
30°
az bulutlu
banner493