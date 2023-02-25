Zonguldak’ta otomobil yayalara çarptı: 2 ağır yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kdz. Ereğli ilçesi Bozhane Kavşağı mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Emirhan D. (22) idaresindeki 67 LR 749 plakalı otomobil Kemer istikametine seyir halinde iken yolun karşısına geçmeye çalışan G.K. (67) ile S.K.’ye (67) çarptı. Otomobilin çarpması ile yere serilen iki yaralının yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için polis karakoluna götürüldü.

Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.