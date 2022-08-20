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Zonguldak’ta otomobil tünelde kaldırıma çarptı: 1 ağır yaralı

Zonguldak’ta Teoman Duralı Tünelleri’nde kaldırma çarpan otomobil 70 metre sürüklenerek hurdaya döndü. Kazada 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Asayiş 20.08.2022, 22:30
Zonguldak’ta otomobil tünelde kaldırıma çarptı: 1 ağır yaralı

Zonguldak’ta Teoman Duralı Tünelleri’nde kaldırma çarpan otomobil 70 metre sürüklenerek hurdaya döndü. Kazada 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Teoman Duralı Tünelleri’nde meydana geldi. İddiaya göre, 54 AFJ 457 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırma çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç taklalar atarak 70 metre sürüklendi. Hurdaya dönen araçta araç sürücüsü Batuhan Şen ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü.

Öte yandan kaza sırasında aracın motoru ve koltukları yerinden çıkarak yere savruldu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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