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Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 1 yaralı
ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA MEYDANA GELEN GÖÇÜKTE 1 İŞÇİ YARALANDI
Asayiş 26.10.2020, 21:11
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Zonguldak’ta maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi sağ olarak kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik Müessesesi’nde akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Üretim işçisi olarak çalışan Erdoğan Kuruoğlu, yerin 360-460 metre altındaki göçükte mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Göçükte mahsur kalan işçi arkadaşlarının yardımıyla kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan maden işçisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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