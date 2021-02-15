Zonguldak’ta kopan elektrik telleri iki köpeği telef etti

Zonguldak’ta kuvvetli rüzgar ve kar yağışı nedeniyle kopan elektrik telleri, olay yerinden geçen iki köpeğin ölümüne sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Rüzgarlımeşe Mahallesi’nde kuvvetli rüzgar ve yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik telleri koptu. Mahalle sakinleri durumu enerji firmasına haber verirken, kopan elektrik telleri nedeniyle akıma kapılan iki sokak köpeği telef oldu. Mahalle sakinleri, "Kar yağışı nedeniyle elektrik telleri koptu. İki köpek tellere değerek öldü" diyerek tepki gösterdiler.