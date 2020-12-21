Zonguldak’ta kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Alaplı ilçesi kapalı pazar yolunda Alaplı istikametine seyir halinde bulunan İsa E. yönetimindeki 67 SK 214 plakalı Hundai marka otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa K. idaresindeki 67 SD 051 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü İsa E. ile otomobilde bulunan Emine E. ve Altın K. yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkartılarak, ambulansla Alaplı ve Ereğli’deki özel hastanelere aldırıldı.