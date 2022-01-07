Zonguldak’ta huzur ve güven uygulaması

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından trafik uygulaması yapıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Gazipaşa Caddesi’nde trafik uygulaması yapıldı. Ekipler araç araçları tek tek durdurarak sorgulama yaptı. Sorgulamada muayenesiz ve ehliyetsiz araç kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı. Öte yandan uygulamanın kentte bir çok nokta da devam edeceği öğrenildi.