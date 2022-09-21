Zonguldak’ta ev yangını

Zonguldak’ta bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 07.30 sıralarında Kozlu ilçesi Güney Mahallesi Doğaevleri mevkiinde E.G.’ye ait evde çıkan yangın etrafı sardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, Kozlu İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliğinin alınmasının ardından yangına müdahale edildi. Söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmaları yapıydı. Evde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.