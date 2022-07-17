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Zonguldak’ta denizde kaybolan 16 yaşındaki genci arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak’ta serinlemek için girdiği denizde kaybolan 16 yaşındaki genci arama çalışmaları sürüyor.

Asayiş 17.07.2022, 16:14
Zonguldak’ta denizde kaybolan 16 yaşındaki genci arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak’ta serinlemek için girdiği denizde kaybolan 16 yaşındaki genci arama çalışmaları sürüyor.

Zonguldak’ta öğlen saatlerinde liman içerisinde gezinen 5 genç serinlemek için denize girdi. Gençlerden 16 yaşındaki B.G., denizde açıldıktan bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler bot yardımıyla kaybolan genci bulmak için çalışma başlattı. Dalgıçlar ve vatandaşlar kaybolan genci bulmak için didik didik arama yapıyor. Vatandaşların deniz kenarında tedirgin bekleyişi devam ederken, arama çalışmaları sürüyor.

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