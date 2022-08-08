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Zonguldak’ta demir çelik fabrikasında iş kazası: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde demir çelik fabrikasında bir işçi elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Asayiş 08.08.2022, 23:52
Zonguldak’ta demir çelik fabrikasında iş kazası: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde demir çelik fabrikasında bir işçi elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Olay, Kdz. Ereğli Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece vardiyasında çalışan Gökay G. isimli işçi saat 22.45 sıralarında elektrik çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı işçi, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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