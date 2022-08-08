banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Zonguldak’ta çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Asayiş 08.08.2022, 20:26
Zonguldak’ta çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Kozlu ilçesi Öküşne mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkan iki otomobil çarpıştı. Kazada İbrahim K., Ali K. ve ismi öğrenilemeyen 1 çocuk yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma Hastanesine götürdü. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu