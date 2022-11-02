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Zonguldak’ta araması bulunan 128 şüpheliden 58’i tutuklandı
Zonguldak’ta çeşitli suçlardan araması bulunan 128 şüpheli yakalandı. Yakalananlardan 56’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş 02.11.2022, 12:18
Zonguldak’ta çeşitli suçlardan araması bulunan 128 şüpheli yakalandı. Yakalananlardan 56’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1-30 Ekim 2022 tarihleri arasında il genelinde çeşitli suçlardan aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucu toplam 128 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 56’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şahıslar arasında; hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan aranan ve 11 yıl 7 ay hapis cezası olan 1 şahıs, hırsızlık suçundan aranan ve 7 yıl 6 ay , 6 yıl 8 ay, 5 yıl 6 ay hapis cezaları olan 3 şahıs, kasten yaralama suçundan aranan ve 7 yıl 6 ay hapis cezası olan 1 şahıs yer aldı.