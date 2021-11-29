Zonguldak’ta anne kız sobadan sızan gazdan hastanelik oldu

Zonguldak’ta karbonmonoksit gazından etkilenen anne kız hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre olay Zonguldak Karaelmas Mahallesi Kayabaşı Sokakta meydana geldi. Sobadan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen K.İ. (83) ve kızı Z.İ (35) hastanelik oldu. Yakınları tarafından evde hareketsiz şekilde bulan yakınları durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler anne ve kıza ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalesi yapılan anne kız ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahıslarında durumlarının iyi olduğu öğrenildi.