banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Süper Lig’in ilk 2 hafta programı değişti
Süper Lig’in ilk 2 hafta programı değişti

Zonguldak’ta 83 yaşındaki kayıp adamı arama çalışması başlatıldı

Zonguldak’ta ailesinin haber alamadığı 83 yaşındaki Kemal İnce’yi arama çalışması başlatıldı.

Asayiş 29.07.2022, 12:14
Zonguldak’ta 83 yaşındaki kayıp adamı arama çalışması başlatıldı

Zonguldak’ta ailesinin haber alamadığı 83 yaşındaki Kemal İnce’yi arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kaleoğlu köyünde yaşayan 83 yaşındaki Kemal İnce’den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine AFAD arama kurtarma ekibi ile jandarma ekipleri köy çevresinde çalışma başlattı. Arama kurtarma çalışmalarına köy sakinleri de katıldı.

Yorumlar (0)
30°
az bulutlu