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Zonguldak’ta 44 litre sahte alkol ele geçirildi: 2 gözaltı
Zonguldak’ta jandarma ekipleri vatandaşların yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Üç ayrı adreste yapılan aramada 44 litre sahte bandrollü el yapımı alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 15.12.2022, 15:58
Zonguldak’ta jandarma ekipleri vatandaşların yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Üç ayrı adreste yapılan aramada 44 litre sahte bandrollü el yapımı alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince vatandaşların yılbaşını güven, huzur ortamında geçirmelerini sağlamak ve genel sağlığının korunması maksadıyla denetimler sürüyor. Devrek ilçesinde eş zamanlı olarak 3 ayrı adreste yapılan aramada 44 litre sahte bandrollü el yapımı alkol ve 58 adet boş alkol şişesi ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.