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Zonguldak’ta 2 kişi araçta silahla vurulmuş halde bulundu

Zonguldak’ta bir mahallede duyulan silah sesleri üzerine olay yerine giden ekipler araçta 2 kişiyi silahla ağır yaralanmış şekilde buldu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Asayiş 25.05.2021, 17:06
Zonguldak’ta 2 kişi araçta silahla vurulmuş halde bulundu

Zonguldak’ta bir mahallede duyulan silah sesleri üzerine olay yerine giden ekipler araçta 2 kişiyi silahla ağır yaralanmış şekilde buldu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay Ontemmuz Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede silah sesleri duyulması üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Araçta silahla vurulan iki kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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