Son Dakika
BM Genel Müdürü Guterres: “650 bin tondan fazla tahıl ve diğer gıda ürünleri dünya pazarlarına doğru yola çıktı”
Zonguldak’da pat-pat kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde meydana gelen patpat kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Asayiş 20.08.2022, 16:58
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde meydana gelen patpat kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Küçük kaymaz Köy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahhatin T. eşi Halime T.(68) ile patpat diye tabir edilen tarım aracıyla Fındık toplamak için tarlaya giderken bir anda patpat devrildi. Sürücünün yan tarafından oturan Halime T., üzerine devrilen patpatın altında kaldı.
Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çifti Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Halime T. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Selahattin T. tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.