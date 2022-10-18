Zonguldak ve Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Zonguldak İl ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak il merkezinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında K.K. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahsa ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan’ adli işlemler yapıldı.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında ise S.C., M.K. ve S.C. isimli üç şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde 1 gram uyuşturucu madde ile 5 adet kenevir bitkisi ele geçirilirken, haklarında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak’ suçundan adli işlemler yapıldı.