Zonguldak Valiliği’nden tematik denetleme

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 2 bin 653 resen denetim, 19 ihbar ve bin 309 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 2 iş yerine 1’inci uyarı, 1 iş yerine 2’inci uyarı ve ceza, 4 kişiye izolasyona uymama cezası verildi.