Zonguldak Valiliği’nden dolandırıcılık uyarısı

Zonguldak Valiliği, vatandaşları tekerlekli sandalye ihtiyacı için valilik özel kaleminden aradıklarını söyleyen dolandırıcılara karşı uyardı.

Kentte son günlerde Valilik Özel Kalem Müdürlüğü’nden aradıklarını söyleyen ya da benzer ifadeler kullanılarak merkez ilçe ve diğer ilçelerdeki iş adamlarının telefonla arandığına dikkat çekildi.

İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlar için

tekerlekli sandalye ya da sağlık cihazı alınması için para talebinde bulunulduğu yönündeki duyumlar olduğu ifade edildi.

Böyle bir talebin bulunmadığı, iş adamlarının mağduriyet yaşamamaları için bu tür taleplere karşı dikkatli olunması, kesinlikle itibar edilmemesi; Valilik makamıyla irtibata geçilmesi gerektiği kaydedildi.