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Zonguldak Jandarmasından dev uyuşturucu operasyonu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda binlerce kök kenevir ele geçirildi.

Asayiş 19.05.2021, 23:44
Zonguldak Jandarmasından dev uyuşturucu operasyonu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda binlerce kök kenevir ele geçirildi.

Zonguldak’ta jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde merkeze bağlı Kaleoğlu köyünde yaşayan C.K. isimli şahsın kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Şahsın evinde ve bahçesinde yapılan aramada 12 bin 30 kök kenevir ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonda C.K. isimli şahıs gözaltına alındı.
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