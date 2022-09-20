Zonguldak Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kdz. Ereğli ilçesinde yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 250 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Kdz. Ereğli’de, adli makamlardan alınan izinler doğrultusunda bir kişinin evi, üzeri ve eşyalarında arama yaptı. Jandarma ekipleri, yapılan aramada 250 gram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlı, alınan ifadesinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.