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Zonguldak Emniyeti’nden 12 adrese uyuşturucu baskını: 11 gözaltı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheli tutuklandı.

Asayiş 01.09.2021, 19:53
Zonguldak Emniyeti’nden 12 adrese uyuşturucu baskını: 11 gözaltı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce bugün Karaelmas Mahallesi’nde uyuşturucu madde kullanan, satan, ekimini yapan şüphelilere yönelik 12 adrese 154 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, tabanca, pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Koordineli devam eden çalışmalarda A.A. isimli şahıs 235 gram uyuşturucu maddeyi sevk ederken Narkotim ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan A.A., ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan’ tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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