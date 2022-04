Zonguldak Emniyeti hırsızlık şebekesini çökertti: 5 tutuklu

Zonguldak’ta çaldıkları aracı Ankara’ya götüren hırsızlık şebekesi polis engeline takıldı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine Çaydamar Mahallesi’nde oto hırsızlığı ihbarı düştü. İhbar üzerine harekete geçen ekipler çevre kameraları ve plaka takip sistemi kayıtları üzerinde titiz çalışmalar gerçekleştirdi. Çalıntı aracın; şüphelilerin kullandıkları kiralık bir araç eşliğinde plakası sökülerek Ankara’ya götürdüğünü tespit edildi.

Ankara’da yapılan araştırmalar sonucu oto yedek parça alım satım işiyle de uğraştıkları anlaşılan beş kişilik hırsızlık şebekesinin Zonguldak il merkezine gelerek olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Ankara çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler çalıntı aracı hasarsız bir şekilde buldu. Beş şüpheli şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı. Zonguldak’a getirilen M.E. (37), R.Ş. (24), S.İ. (23), M.Y. (26) ve M.Y. (28) isimli şüpheliler sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.