Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı, yaklaşık 2 saat 20 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.
Ziynet eşyası çalan kadın hırsızlar kameraya yakalandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir eve giren 2 kadın hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı.
Asayiş 31.01.2022, 17:56
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir eve giren 2 kadın hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı.
Cumhuriyet Mahallesi Aytaşı Sokakta bulunan apartmanda Emre Kandemir’e ait eve giren 2 kadın hırsız, 50 bin lira değerinde altın ve bir miktar parayı çaldı. Evdeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan hırsızlar, çaldıkları malzemelerle kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından görüntülerdeki iki kadın hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.