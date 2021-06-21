banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı
Dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı
Altın alacaklar dikkat!
Altın alacaklar dikkat!
Sedat Peker'den yeni video!
Sedat Peker'den yeni video!
Şenol Güneş istifa edecek mi?
Şenol Güneş istifa edecek mi?

Ziyarette gittiği atölyede mermer blokların altında sıkıştı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir atölyede üzerine devrilen mermer blokların arasında kalarak yaralanan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Asayiş 21.06.2021, 13:34
Ziyarette gittiği atölyede mermer blokların altında sıkıştı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir atölyede üzerine devrilen mermer blokların arasında kalarak yaralanan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay Derince İbni Sina Mahallesi Zorlu Sokak üzerinde bulunan bir mermer atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre atölyede bir arkadaşını ziyarete giden Necmettin M. adlı fayans ustası, bir anda üzerine devrilen mermer blokların arasında kaldı. Mermer blokları arasında sıkışarak yaralanan Necmettin M.’yi gören atölye çalışanları, kendi çabalarıyla Necmettin M.’yi kurtaramayınca durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu mermer blokları arasından çıkarılan yaralı Necmettin M., sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan yaralı işçi, Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

İki kolunda ve göğüs kafesinde kırıklar oluşan Necmettin M., hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.
banner486
Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
banner493