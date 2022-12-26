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Zırhlı askeri araç devrildi, 6 asker yaralı
Diyarbakır’da zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı.
Asayiş 26.12.2022, 15:13
Diyarbakır’da zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı.
Diyarbakır-Silvan kara yolunun Köprübaşı yakınlarında zırhlı askeri araç devrildi. Kazada, araçta bulunan 6 asker yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Diyarbakır Dağkapı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.