Zindaşti davasının dosyası mütalaa için savcıya gönderildi

Firari İran uyruklu Naci Şerifi Zindaşti ile aralarında polislerin de yer aldığı 20 sanığın yargılandığı davada mahkeme, dosyanın mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.

Kırmızı bültenle aranan İran uyruklu Naci Şerifi Zindaşti ile aralarında polislerin de yer aldığı 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Efkan Öveç, Cem Dursun, başka suçtan tutuklu sanıklar Turgay Dursun, İsmail Güçlü, Uğur Can Coşkun SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlandı. Bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Mahkemede ‘XMM413’ adlı gizli tanık dinlendi. Gizli tanık beyanında, İlhan Ünğan cinayetini kimin işlediğini bilmediğini, soruşturma aşamasında Ünğan’ı, Urfi Çetinkaya’nın yanında çalışan birinin öldürdüğünü duyduğunu ancak bu durumu görmediğini ifade etti. Tutuklu sanıklar ise mahkeme heyetinden tahliyelerini istedi. Alınan avukat beyanlarının ve savunmalarının ardından duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve eksik hususların giderilmesini istedi.

Mütalaa hazırlanacak

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Cem Dursun ve Efkan Öveç’in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Haklarında yakalama kararı bulunan sanıkların bu kararın devamına ve akıbetlerinin de sorulmasına hükmeden heyet, dosyanın mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, şüpheli Naci Şerifi Zindaşti’nin, 3 kişiyi ’tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken, ’suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçundan 3 yıldan 9 yıla, ’birden fazla kişiyle silahla tehdit’ suçundan 1 yıldan 2,5 yıla, ’silahla kasten yaralamaya teşebbüs’ suçundan 3 aydan 9 aya ve ’resmi belgede sahtecilik’ suçundan da 2 yıldan 5 yıla olmak üzere toplam 6 yıl 3 aydan 17 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, şüpheli Ali Koçak’ın iki kişiyi ’tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ikişer kez, Ekrem Öztunç, İlker Dağlı, Tolga Hakan Ceyhan, Efkan Öveç ve Cem Dursun’un da aynı suçtan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, polis memurlarının da aralarında bulunduğu diğer şüphelilerin ’örgüt üyeliği, örgüt adına suç işlemek’, ’suç üstlenme’, ’verileri aykırı olarak ele geçirme’, ’silahla tehdit ve görevi kötüye kullanma’ gibi suçlardan 9 ay ile 22 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapse mahkum edilmesi talep edildi.