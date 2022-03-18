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Zindashti’nin kızının ve yeğeninin öldürülmesi davasında yeni gelişme

Büyükçekmece’de Zindashti’nin yeğeni Devrim Öztunç ve kızı Arzu Sharifi Zindashti’nin öldürülmesine ilişkin dava Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) tarafından usulden bozuldu. BAM eksik inceleme yapılarak karar verildiğini belirterek, yerel mahkemeden soruşturma ve yargılama sırasında öldürülen kişilerin dosyasının incelenmesini istedi.

Asayiş 18.03.2022, 11:01
Zindashti’nin kızının ve yeğeninin öldürülmesi davasında yeni gelişme

Büyükçekmece’de Zindashti’nin yeğeni Devrim Öztunç ve kızı Arzu Sharifi Zindashti’nin öldürülmesine ilişkin dava Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) tarafından usulden bozuldu. BAM eksik inceleme yapılarak karar verildiğini belirterek, yerel mahkemeden soruşturma ve yargılama sırasında öldürülen kişilerin dosyasının incelenmesini istedi.

Yunanistan’da 2014 yılında uluslararası bir operasyon ile 2 tonun üzerinde eroin yakalanmıştı. Yakalanan uyuşturucu maddenin sahiplerinin Orhan ve İlhan Ünğan kardeşler olduğu iddia edilmişti. Orhan ve İlhan Ünğan ise operasyonun sorumlusunun Naji Sharifi Zindashti olduğunu iddia etmişti. Olayın ardından Büyükçekmece’de 2014 yılında trafik ışıklarında durdukları esnada Naji Sharifi Zindashti’nin yeğeni Devrim Öztunç (25) ve kızı Arzu Sharifi Zindashti (21) ateş edilerek öldürülmüştü. Tetikçi oldukları iddia edilen Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar ise soruşturma aşamasında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Zindashti’nin kızının ve yeğeninin öldürülmesine ilişkin dava 2019 yılında karara bağlanmıştı. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi kararında, öldürülen sanık İlhan Ünğan yönünden davanın düşmesine hükmederken, Orhan Ünğan’ın ise ‘2 kez öldürmeye azmetttirme’ suçundan beraatine karar vermişti. Mahkeme diğer 8 sanığın da ‘2 kez kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan ayrı ayrı beratlerine karar vermişti.

Kararı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 1. Ceza Dairesi, bir balık lokantasında öldürülen ve tetikçi oldukları iddia edilen Hacı Osman Sezen ile Turgay Akar cinayetine ilişkin dosyanın sonucunun araştırılarak iki dosyanın birleştirme olanağının düşünülmesini istedi. BAM ayrıca şüpheli sıfatı olan ancak soruşturma aşaması devam ederken Dubai’de öldürülen Çetin Koç cinayetine ilişkin herhangi bir soruşturma yürütülüp yürütülmediğinin sorulmasına da talep ederek dava açılmış ise dosyanın incelenmesini istedi. BAM’ın kararında sanıklardan İlhan Ünğan’ın öldürülmesine ilişkin olayın da dava dosyasının incelenmesi istendi. BAM sanıklardan Orhan Ünğan’ın avukatı Kudbedin Kaya’nın Yeşilköy’deki bir balık restoranında öldürülmesine ilişkin dava dosyasının incelenmesini de yerel mahkemeden istedi.

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi, BAM’ın istediği incelemelerin yapılması için gerekli yerlere yazı yazarak duruşmayı erteledi.

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