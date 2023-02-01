Zincirleme kazanın meydana geldiği Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe açıldı

Bolu Dağı Tüneli’nde 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın ardından ulaşımın kapatıldığı İstanbul istikameti yeniden trafiğe açıldı.

TEM Otoyolu İstanbul istikameti Bolu Dağı geçişi tünel içinde meydana kazada, Fatih Özbay idaresindeki 34 LA 4227 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bankete çarparak, takla attı. Kazayı gören Karayolları personelleri, kar küreme aracından inerek sürücüye yardım etmek istedi. Bu sırada 81 EL 481 plakalı yolcu otobüsü de kazayı fark edemeyerek, ters dönen otomobile çarptı. Otobüsün de çarpmasıyla savrulan otomobil, park halindeki kar küreme aracına arkadan çarptı.

Feci kazada otomobil sürücüsü Fatih Özbay olay yerinde hayatını kaybetti, yaralılardan Karayolları personeli Sezer A., otobüsteki Ayşe A., Tuncay A. ve Abdurrahman Sabit E. hastaneye sevk edildi, kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan 2 vatandaş ise ayakta tedavi edildi.

Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri, sürücüleri TEM Otoyolu Abant gişelerinden D-100 Karayolu’na yönlendirdi. Otoyolun İstanbul istikameti, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ve Karayolları ekiplerinin yol temizleme çalışmasının ardından trafiğe açıldı.