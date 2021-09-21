Zincirleme kazada traktör ikiye bölündü: 3 yaralı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde, cenaze aracı, otomobil ile traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında traktör ikiye bölündü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçe merkezinde Köprübaşı mevkiinde İsmail Gürsel Suna idaresindeki 10 RZ 977 plaka otomobil, Ali Türitoğlu yönetimindeki cenaze aracı ile Hüsnü Korkmaz idaresindeki 37 LJ 287 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü. Kazada yaralanan sürücüler İsmail Gürsel Suna, Hüsnü Korkmaz ile otomobilde bulunan Döndü Sumru Suna, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazanın ardından emniyet güçleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.