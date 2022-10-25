Zincirleme kazada tonlarca ağırlıktaki kağıt rulolarının üzerine düştüğü otomobil, kağıt gibi ezildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç birbirine girdi. Kazada 6 kişi yaralanırken, kaza yapan tır dorsesindeki 3 buçuk ton ağırlığındaki kağıt ruloları araçların üzerine düştü. Üzerine kağıt rulosu düşen otomobil adeta kağıt gibi ezildi.

Edremit’in Güre Cumhuriyet Mahallesi Çamlıbel kavşağında E87 karayolu üzeri Çanakkale Edremit istikametinde birden fazla sayıda araç kırmızı ışıkta beklerken sürücülüğünü Recep S.’nin yaptığı 06 CUF 858 plakalı tır duramayarak önündeki 45 AFP 116 plakalı tıra çarpmıştı. Çarpmanın etkisi ile tır dorsesindeki her biri 3 buçuk ton ağırlığındaki kağıt rulolarının etrafa savrulması ve tırın öne doğru savrulması ile 10 AHN 100 plakalı otomobil, 45 AFP 116 plakalı tır, 10 M 15017 plakalı şehir için yolcu minibüsü, 58 UE 315 plakalı otomobil, 10 KA 570 plakalı otomobil, 10 EL 370 plakalı otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada 06 CUF 858 plakalı tırın şoförü Recep S. yaralanarak Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Diğer araçlarda bulunan Gülümser H., Aslı Ö., Nurgül Cansu O., Rüya Gül A. ve Pınar U. da hafif yaralı olarak Edremit’teki çeşitli hastanelere sevk edildiler. Yaralılara ilk müdahale Edremit İtfaiye Grup Amirliği Kurtarma Timi tarafından yapıldı. Kazada tır dorsesinde bulunan ve her biri 3 buçuk ton ağırlığında olduğu öğrenilen dev kağıt ruloları ise bir otomobilin üzerine düştü. Şans eseri kağıt rulosunun altında kalan araçtaki sürücü hafif yaralı olarak kurtarıldı. Jandarma ve Bölge Trafik Ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Karayolları ekipleri ise İzmir Çanakkale Karayolundaki trafik akışının sağlanması için yoğun çaba sarf etti.

Kaza ile ilgili Edremit Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.