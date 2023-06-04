Zincirleme kazada araç alev alev yandı
KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME KAZADA ARAÇLARIN BİRİ ALEV ALEV YANDI.
Asayiş 04.06.2023, 12:00
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada araçların biri alev alev yandı.
Kaza, Karabük-Bartın karayolu Ahmetusta mevkiinde meydana geldi. 3 araçlı zincirleme trafik kazasında Mesut K. yönetimindeki otomobilde yangın çıktı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, maddi hasarla atlatılan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.