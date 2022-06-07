Zincirleme kazada 8 yaşındaki çocuk öldü

Şanlıurfa’da 8 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesi GAP Vadisi kavşağında meydana geldi. 06 CUN 899, 07 AHT 381, 46 ACV 221 ile 35 AJA 676 plakalı otomobillerin dün akşam karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 8 yaşındaki Fatma Zehra Tosun, tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanenin morguna kaldırılan çocuğun cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Kazada yaralanan diğer 7 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.