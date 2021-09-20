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Zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 20.09.2021, 21:22
Zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kavaklık Mahallesi Göçmenler kavşağında meydana geldi. İddiaya göre 67 TB 834 plakalı Opel marka otomobil, kırmızı ışıkta duran 67 T 5128 plakalı ve 67 T 5076 plakalı ticari taksiler ile 67 AB 307 plakalı Peugeot marka otomobillere çarptı. Kazada M.C. (24) ve M.K. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sedyeyle ambulansa taşınan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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