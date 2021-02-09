Zincirleme kaza ucuz atlatıldı

Antalya’da 3 aracın karıştığı ve araçlarda büyük hasarın meydana geldiği zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Kaza, Manavgat ilçesi Aydınevler Mahallesi’nde meydana geldi. Burcu Selvi’nin kullandığı 07 LN 465 plakalı ticari araç, Özge Durmuş’un kullandığı 07 JS 481 plakalı araca çarptı. Araçlar çarpışmanın şiddetiyle Süleyman Şenol’un kullandığı 07 EU 918 plakalı otomobile çarptı. Araçlarda büyük çapta hasarın meydana geldiği kazada şans eseri yaralanan olmazken, kaza yapan araçlardan dolayı kavşakta trafik akışı araçlar kaldırılıncaya kadar kontrollü olarak sağlandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, ticari aracın aşırı hızlı olduğu ve ana caddeye çıkışta kontrolsüz bir şekilde yola çıkarak diğer araca çarptığı görüldü.

Kaza yapan araçta yolcu olarak bulunan kadın, kendilerinin askerlik şubesi istikametinden geldiğini, ticari aracın hızla gelip Hasan Ali Yücel Caddesi’nde gitmekte olan otomobile çarptıktan sonra kendileri durmasına rağmen araçların kendi otomobillerine de çarptığını söyledi.