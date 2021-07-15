banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Gaziantep'te hayvanat bahçesinden kaçan aslan dehşet saçtı!
Gaziantep'te hayvanat bahçesinden kaçan aslan dehşet saçtı!
Gaziantep'te hayvanat bahçesinden kaçan aslan dehşet saçtı!
Gaziantep'te hayvanat bahçesinden kaçan aslan dehşet saçtı!
Dostları Erol Olçok'u bu kitapta anlattı!
Dostları Erol Olçok'u bu kitapta anlattı!
TOGG 2022'de üretime hazırlanıyor
TOGG 2022'de üretime hazırlanıyor

Zincirleme kaza ucuz atlatıldı

Şanlıurfa’da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken, sürücülerden biri bir aracın kazaya neden olup kaçtığını iddia etti.

Asayiş 15.07.2021, 13:06
Zincirleme kaza ucuz atlatıldı
banner502

Şanlıurfa’da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken, sürücülerden biri bir aracın kazaya neden olup kaçtığını iddia etti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Suruç karayolunun Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi yakınlarında yaşandı. Tünel girişine yakın bölgede 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, sürücülerden biri bir aracın kazaya neden olup olay yerinden kaçtığını iddia etti. Kaçan araçtan düşen parçaları toplayan sürücü, kazanın nasıl olduğunu anlamadığını belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
32°
açık
banner501